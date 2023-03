“La Guardia Nacional Tiene más Presencia en el Centro Histórico”

Desde que Llegó el Nuevo Secretario nos Sentimos más Seguros: Lourdes Velazco

* ”Los que no Quieran a Zacatecas que se Vayan de Aquí”, Truena

Por Rubén Palomo Macías

La líder de los comerciantes del Cen­tro Histórico, María de Lourdes Velazco Gómez, aseveró a Página 24 Zacate­cas que la petición de que se cancele el Festival Cultural afectaría en gran medida a los comerciantes ya que la mayoría de empresarios tiene artículos para el turismo.

“A raíz de que Zacatecas recibe el nom­bramiento de Patrimonio de la Humanidad, tuvimos que darle un giro apropiado a las mercancías para que el turista venga y se sienta atraído por el Centro Histórico.

Considero que el zacatecano debe tener un poco de más conciencia de que la violen­cia impera en todo el país y debemos dejar de hacer propaganda negativa pidiendo que las personas no vengan a Zacatecas”, comentó.

Lourdes Velazco consideró que se debe cambiar la forma de hablar de Zacatecas ya que no se invita al turista a la violencia, ya que esta se encuentra en todo el país. Aseveró que con el cambio del secretario de Seguridad Pública las cosas han ido mejorando (sic).

“En el centro se ve más presencia de la Guardia Nacional (GN) y eso nos da más seguridad a los comerciantes y a quienes consumen. No es válido que unas cuantas personas quieran clausurar el Festival Cultural.

Yo veo que son grupos muy pequeños los que se oponen y que y nada les parece, existe una mentalidad cerrada y negativa, dicen que hablamos así porque no hemos sufrido de inseguridad pero no saben lo que nos ha pasado, también he sufrido de eso”, agregó.

La líder de los comerciantes sentenció que quienes no quieran a Zacatecas se va­yan del estado para que vean si en otra parte les va mejor y solamente piden que se dé la oportunidad de trabajar sin afectar a nadie.

“Esas personas no quieren a Zacatecas, así de sencillo, la Semana Santa tal vez es nuestra mejor venta en el año, ahora en Navidad sentimos mucho la ausencia de nuestros paisanos porque son quienes hacen consumos más altos y pedimos que quien no quiera estar aquí que se cambien y dejen de mortificando con malas propa­gandas en las redes sociales para que no vengan”, finalizó.