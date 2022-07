Mi Jardín de Flores

Es Gente Inepta y Acostumbrada a “Trabajar” Semana Inglesa

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lo digo desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane, no va a ser democrático y no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia…En 1997, yo participaba en el PRI, y el presidente de la República de aquel momento decidió excluirme. Obviamente, no tenía nada que hacer en ese partido y renuncié’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 11 de julio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

NOOO, no, no puede ser, ¿cómo es po­sible que hayan atacado a balazos a una familia inocente, que le hayan arrancado la vida al papá, al hijo y hayan herido grave­mente a la mamá y a un bebé. No es posible tanta crueldad. ¿Qué dicen las autoridades a todo esto?

-NADA, MADRE Teresa, nada. Están mudas las malditas, el secretario Marín creo que ni siquiera estaba en Zacatecas, mientras que ‘El Pelón’ Murillo no trabaja los domingos, ni a mentadas. Es gente inepta y acostumbrada a ‘trabajar’ semana inglesa.

“IRRESPONSABLES, Zacatecas está en llamas y a quienes nos deben de cuidar les vale madre”-.

-¡CARAJO! -truena don Roberto-Apenas ayer le estábamos reconociendo al Ejército Mexicano la detención de 11 narcos, el decomiso de armamento, parque, drogas y vehículos y hoy nos amanecemos con el cobarde ataque a una familia, que se hallaba a las puertas de su casa, ubicada en la calle Costa Rica, colonia Patria y Libertad, al filo de las 8:30 de la noche, tomando el fresco, cuando llegaron unos narcosicarios hijos de su pin… (censurado) madre, y les dispararon a sangre fría, matando al jefe de familia, a su joven hijo, además de herir a su esposa y a su bebé que cargaba en brazos.

“NO FUERON los únicos asesinatos: en el municipio de Guadalupe, a pleno sol, dos vendedores de vehículos fueron acribillados en el conocido y famoso tianguis de Bonito Pueblo, mientras otro de sus compañeros -se dice que es hijo de uno de los asesina­dos- resultó herido de dos balazos en uno de sus brazos.

“EL NARCO está desatado, las autori­dades no lo dicen, pero mi amigo el minis­terial, me asegura que la matazón abarca a pequeños y medianos comerciantes que se niegan a pagarle la plaza a los narcos, por eso los ataque contra dueños de pequeños negocios como tiendas de abarrotes, venta de celulares, talleres mecánicos, talleres de hojalatería y pintura, barberías, salones de belleza, etcétera.

“QUE NO mamen, esa gente también tie­ne problemas de liquidez, paga impuestos, tiene empleados, paga renta, IMSS, Info­navit, luz, agua teléfono, impuesto sobre la nómina, vacaciones, aguinaldos, reparto de utilidades (cuando las hay), y todavía esos hijos de la gran pu… (censurado) quieren cobrar “plaza”, pues de donde. En Zacatecas estamos fritos, solamente ‘El Rey David’, su gabinete y sus grandes cuates, se la pasan felices y contentos, tienen todo el poder que les da el cargo y cerca de 34 mil millones de pesos que manejan a su arbitrio, mientras que hay miles de hermanos zacatecanos que comen una sola vez al día.

“NO HAY fijón, pero pues que nos den seguridad, que limpien la policía, porque habiendo seguridad la economía vendrá de cajón: empresas crecerán, habrá inver­siones nacionales y extranjeras, empleos y despegaría la economía contrario a lo que hoy sucede, pues por tanta matazón, secues­tros, extorsiones, desapariciones, violencia, ningún empresario se arriesga a invertir en el estado.

Preocupación en Aguascalientes

POR CIERTO, en Aguascalientes hay preocupación, los narcos de acá de Za­catecas les están pegando y están mucho muy preocupados. El secretario general de Gobierno, Enrique Morán Faz, dijo que el gobernador Martín Orozco Sandoval, ha tratado de sentarse con ‘El Rey David’, para llevar a cabo algún programa de seguridad entre las policías de los dos estados, que responden que sí pero no le dicen cuando, y ahí se la lleva el gobernador del vecino estado, el que por cierto termina su gestión el próximo 30 de septiembre-.

-NO, PUES ya está fuera. Yo creo que por eso ‘El Deivis’ prefiere platicar con la próxima gobernadora, la María Teresa Jiménez Esquivel, quien por cierto barrió y planchó a nuestra candidata de Morena, Nora Ruvalcaba Gámez, una expriísta que nunca ha ganado un cargo de elección popu­lar, pero que se le metió al Mario Delgado y se pagaron las consecuencias; lo bueno es que Morena es la segunda fuerza en Aguas­calientes y, a pesar de caprichos tintos, va creciendo, ya dejó muy atrás al PRI.

-PUES AQUÍ en Zacatecas ganamos el gobierno, pero se perdió al partido. Muchos simpatizantes están decepcionados de como está gobernando ‘El Rey David’. En manos de un año se acabó la ‘luna de miel’, bueno hasta el Obispón no lo ve bien.

“EN FIN. Y ahora ya hasta ‘El Monris’ se aceleró al máximo: en la edición de hoy lunes de nuestro Diario Página 24 Za­catecas, insiste en que él quiere participar para la grande, pero pretende imponer sus propias reglas y…

-¿NO ME diga?-.

–PUES ASÍ está la pichada, él quiere las cosas a su manera; para que luego ‘El Mon­ris’ no diga que no dijo lo que dijo, ¿puedo, madre Teresa, leer la nota que hoy publica nuestra Diario en la página 13 de la sección nacional?-.

-ADELANTE, don Roberto-.

-VOY, PUES. Dice así: El líder de Mo­rena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que si la dirigencia de su partido insiste en definir la candidatura presidencial de 2024 a través del método de encuesta, no participará, porque no está dispuesto a declinar por nadie ni a prestarse a ninguna farsa.

“LO DIGO desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elabora­da, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane, no va a ser demo­crático y no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia”, sentenció.

AL ENCABEZAR un encuentro con simpatizantes en el restaurante y plaza de toros Arroyo, de la Ciudad de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado pidió a los militantes de su partido que lo respaldan participar dentro de Morena “hasta el límite de nuestra dignidad, siempre y cuando haya respeto, piso parejo, reglas equitativas, que te permitan el acceso a la competencia en igualdad de circunstancias”.

MONREAL ÁVILA afirmó que seguirá luchando dentro de su instituto político para generar condiciones de transparencia, equidad y competencia, ya que Morena “no es propiedad de grupos ni de sectas. Morena es de todos y debe ser un instrumento al servicio de la sociedad”.

EL LÍDER de la mayoría parlamentaria en el Senado subrayó que en 1997 renunció al PRI porque el entonces presidente Ernesto Zedillo le cerró el camino para la guberna­tura de Zacatecas.

“EN 1997, yo participaba en el PRI, y el presidente de la República de aquel momen­to decidió excluirme. Obviamente, no tenía nada que hacer en ese partido y renuncié”, recordó.

ANTE MÁS de mil 600 simpatizantes aseguró que su partido está a tiempo para buscar mecanismos democráticos de selec­ción de candidatos como, por ejemplo, la elección abierta.

“LA ELECCIÓN de consejeros y de diri­gentes, que se realizará en el mes de julio, se abrió no sólo a la militancia y simpatizantes, sino se abrió a quienes, sin ser militantes y simpatizantes, puedan ir a las distritales a votar. Así como estos mecanismos de selección de dirigentes, debería también utilizarse este método para la selección del candidato a la Presidencia de la República.

DEFENDIÓ su derecho a aspirar a la Presidencia y reiteró que no se va a confron­tar con el presidente López Obrador, pero seguirá expresándose libremente.

“¿QUÉ LES parece?”.

-ESTÁ BIEN que don Ricardo haga su lucha, que estire la liga, pero con mucha responsabilidad, porque se le puede romper y entonces perder todo lo que hasta ahora ha ganado con esmero y dedicación-.

-‘EL MONRIS’ es muy vivo, si su pro­yecto le cuaja, Zacatecas tendrá Presidente de Mexico, pero si no, lo mejor sería dis­ciplinarse y buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o la Secretaría de Gobernación-.

-A MONREAL, no le queda otra que apechugar y acatar lo que decida el partido, porque si renuncia para ir por otro instituto político en pos de la Presidencia, fracasará.

“MORENA ES López Obrador, López Obrador es más que Morena y México es obradorista. No es cuestión de que Monreal sea muy vivo, que lo es, pero no podría en­frentarse con Sansón a las Patadas: deberá acatar las reglas del partido, no le queda otra-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.