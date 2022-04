El Trabajo de la Fiscalía muy Lento y sin Atención: Marcelino Rodarte

Ven con Desconfianza a Murillo Ruiseco

Por Rubén Palomo Macías

Marcelino Rodarte Hernández, líder del movimiento de bases en defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), informó para Página 24 Zacatecas que debido a la situación del instituto y de sus agremiados se han presentado diversas quejas y denuncias en varias instituciones, una de ellas la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), y manifestó que el proceso de dichas denuncias es muy lento, a paso de tortuga.

“No hay declaraciones ni las atenciones necesarias para destrabar el conflicto que hemos manifestado y ya hay bastante desesperación por parte de los agremiados del ISSSTEZAC.

No tenemos confianza en la fiscalía debido a que después de tantos meses debería de haber gente separada de los cargos, como mínimo, y ya debería estarse resarciendo el daño”, comentó.

El líder del movimiento señaló que con tanta denuncia y evidencia ya más de una persona debería estar tocando la cárcel sin embargo no se han realizado detenciones, y culpa al fiscal Francisco José Murillo Ruiseco.

“Por esto es por lo que nosotros vemos con desconfianza, teníamos poca fe y cada día se va cayendo más porque no se opera de manera eficiente e inmediata a todas las denuncias y quejas que se han interpuesto. Por eso nos tenemos que mover a nivel federal en otras instituciones porque no confiamos y por eso no nos podemos quedar quietos”, agregó.

Marcelino Rodarte señaló que existen intereses dentro de la institución y comentó que en lugar de brindar el servicio que la ciudadanía merece les mueven más las amenazas o las invitaciones de las partes demandadas del gobierno estatal para que las cosas no avancen.

“El interés se busca no para la protección del ciudadanos sino para proteger sus cargos en los espacios que utilizan para servirse. Su objetivo es seguir sirviéndose y no le dan salida a temas complicados y evidentes como el de la corrupción que existe dentro del ISSSTEZAC”, apuntó.

Finalmente Marcelino Rodarte envió un mensaje a la fiscalía del estado para que se lleven a cabo las acciones que deben realizarse y que se opere de una forma eficiente para que exista confianza de la ciudadanía en las instituciones.

“Es un buen momento para hacer creer a la sociedad en general que las instancias y las instituciones están al servicio de la ciudadanía porque de lo contrario se irá cayendo más la confianza, el respeto y la credibilidad”, remató.