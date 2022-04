Mi Jardín de Flores

Plata o Plomo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Están infiltrados todos los cuerpos policiacos desde la Fiscalía y el Poder Judicial, obviamente también, al que no se le controla con sus ambiciones se le controla con su temor, la ley de plata o plomo. En el estado esta ley tiene varios años que se impuso, desde que llegó el crimen organizado a Zacatecas y no se trata de que den respuestas aisladas y se requiere de una política general’: Luis Medina Lizalde.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 22 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Fiscalía, Policías y Poder Judicial Infiltradas por el Narco

SÉ QUE don Luis Medina Lizalde es un hombre de izquierda, que ha sido diputado federal y diputado local por el PRD y Morena, respectivamente. Además con mucha influencia política y social, presidente estatal de Morena y que, como se dice coloquialmente, es un ‘cerebrito’, por eso es que no comprendo ¿por qué no le hacen caso, cuando afirma que los Malos Organizados están infiltrados en la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, en todas las policías y en el Poder Judicial?

-PARECE mentira que no le hagan caso a ‘El Oso’, ¿verdad?-.

-ASÍ ES, doña Petra: gobiernos van, gobiernos vienen y pocas veces lo toman en cuenta, hoy viernes, por ejemplo, en entrevista con nuestro compañero reportero, Rubén Palomo Macías, declara que:

‘ESTÁN infiltrados todos los cuerpos policiacos desde la Fiscalía y el Poder judicial, obviamente también, al que no se le controla con sus ambiciones se le controla con su temor, la ley de plata o plomo. En el estado esta ley tiene varios años que se impuso, desde que llegó el crimen organizado a Zacatecas y no se trata de que den respuestas aisladas y se requiere de una política general’.

“QUÉ FUERTE, ¿no? Don Luis Medina no sólo está hablando del señor Fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, y del secretario de Seguridad, general don Adolfo Marín Marín, sino de don Arturo Nahle García, titular del Poder Judicial, o sea presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas. ¿Tan fuertes son los Malos Organizados, que corrompen a las principales autoridades encargadas de perseguir delincuentes y de sentenciar o exonerar a presuntos Malos Organizados?”-.

-BUENO nosotros ya lo hemos comentado aquí en este espacio, ¿no?-.

-CIERTO, pero ¿qué influencia tenemos nosotros? Ninguna. En cambio, don Luis es político de toda la vida, exlíder de Morena y varias veces diputado, además de ser miembro activo del partido en el poder. Por eso no comprendo que no tomen en cuenta sus opiniones, a todas luces fundamentadas-.

-ESO.

A VER, don Roberto, si usted estuviera en el lugar de ‘El Deivis’, qué le diría le diría a ‘El Oso’?-.

-LO INVITARÍA a Palacio de Gobierno. Primero para limar asperezas, porque los enemigos no están en Morena, sino allá afuera y son traidores a la Patria. Luego iría al grano, ¿qué pruebas tienes para decir que el Narco está infiltrado en la Fiscalía, en la Secretaría de Seguridad y en el Poder Judicial.

“ESA SERÍA la pregunta de los 64 mil pesos”, qué creen que respondería don Luis Medina?-.

-DE SEGURO ‘El Oso’ sabe mucho sobre el narco en Zacatecas. Y hasta debe estar enterado si hay alguno o varios infiltrado en el gobierno que le estén corriendo el toro al revés. Si yo estuviera en el lugar de ‘El Deivis’, me canso ganso que sí lo haría: un cafecito en la Casa de los Perros y… ‘¿A ver mi Oso, cómo está ese purrún?’, desembucha-.

-FINALMENTE la solución al problema de violencia e inseguridad, es como don Luis dice:

‘SI UNA pieza está fallando se debe corregir. La lucha aislada no lleva a ningún lado y debemos cuidarnos de que la grave situación en que vivimos se aproveche para que los políticos ajusten cuentas entre ellos porque se sigue derramando la sangre de manera impune y no es un tema para bandera partidista’.

-PUES AHÍ está el trompo, ¿quién podrá hacerlo bailar en una uña?-.

Nadie Frena los Asesinatos

-TODO indica que los narcos están asesinando a la gente que no acepta plata para incorporarse a sus filas, entonces le dan plomo. De otra manera yo no me explico, por ejemplo, a los cuatro lavadores de carros que asesinaron cobardemente en un modesto Autolavado, ubicada en la avenida García Salinas, fraccionamiento Villa Verde, allá en la capital del estado: cuatro asesinatos en un minuto-.

-¡DIOS DE mi vida!, ¿hasta dónde vamos a llegar? Los Malos Organizados no tienen perdón de Dios, ya tienen el alma inundada de sangre-.

“PUES LOS asesinatos de policías tampoco cesan: anoche, un policía estatal que estaba dentro de su automóvil, un Jetta A4 rojo, fue acribillado. Al parecer lo estaban cazando, así es que en cuanto llegó a la avenida Vía Rodi, fraccionamiento Monte Bello, en Guadalupe, lo a acribillaron.

“EN PRINCIPIO las autoridades dijeron que el hombre tenía 30 años; omitiendo no sólo su nombre y que era policía estatal pero luego se supo, aunque las autoridades no quisieron dar su nombre, según ellas, para no entorpecer la investigación.

Y EN Calera de Víctor Rosales, a pleno sol, a eso de las 15:40 horas, una mujer que conducía su motocicleta, fue asesinada de varios balazos. El cobarde asesinato sucedió en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Municipal. Su cuerpo quedó a pocos metros de los campos deportivos de futbol rápido.

-ESTÁ CAÑÓN -dice doña Petra- seis asesinatos en menos de 24 horas-.

-HUBO otro homicidio -continúa don Roberto-: una niña de tres años, murió de un balazo. Pero su muerte fue por accidente ya que otro menor tomó la pistola, jaló en gatillo y salió la bala que mató a la niña, cuando era atendida en el Hospital Luz González Cosío. Luego se dijo, ya cuando la muchachita había fallecido, que fue el papá que la mató accidentalmente al estar manipulando el arma-.

-¡SANTO Niño de Atocha!, las pistolas las maneja la policía, el Ejército y la delincuencia. Los delincuentes para cometer sus delitos, y soldados y policías para defender a la sociedad; en manos de civiles, el gatillo lo aprieta el diablo. ¡Pobre angelito!-.

-ADEMÁS de los seis asesinatos de ayer, una familia de tres integrantes murió intoxicada al aspirar el humo tóxico de un incendio que, al parecer, fue intencional, pues una mujer y sus dos niños no pudieron salir de su humilde casa porque las encerraron mediante un candado.

ADEMÁS, en Fresnillo fue baleada una mujer por la noche cuando caminaba por la calle Juan Aldama, en la comunidad de Miguel Hidalgo de Ojuelos-.

-YO CREÍ que los narcos se irían con ‘El Pinocho de Barnárdez’, pero no. Él les abrió las puertas y ahora nadie los puede sacar de Zacatecas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.